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Все ближе к Украине. Первый случай обезьяньей оспы подтвердили в Польше

Фото: Первый случай обезьяньей оспы подтвердили в Польше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 10 июня, в Польше подтвердили первый случай инфицирования обезьяньей оспой. Больной находится в лечебном заведении на изоляции.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"У нас было около 10 предполагаемых случаев заболевания обезьяньей оспой, образцы исследуются. 10 июня - это день, когда у нас первый случай", - заявил министр.

Однако глава Минздрава не сообщил никаких подробностей о пациенте и регионе, в котором он находится.

Обезьянья оспа - редкое вирусное заболевание. Обычно оно встречается в западной и центральной Африке. Случаи заражения вирусом оспы обезьян недавно были зарегистрированы в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, Швеции и других странах.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.

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ПольшаОспа обезьян