Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін

Петр Порошенко официально вступает в предвыборную президентскую гонку. Завтра, 29 января, за несколько дней до окончания срока подачи документов в Центризбирком, Порошенко объявит о своем намерении баллотироваться на второй срок, рассказали РБК-Украина сразу несколько собеседников в окружении главы государства.

Порошенко сделает это заявление на общественном, а не партийном форуме. При этом мероприятие организует партия "Блок Петра Порошенко – Солидарность". Такой формат выбран, прежде всего, из-за того, что Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец. Формальной привязкой к партии, рейтинг которой ниже персонального рейтинга Порошенко, он может усложнить для себя президентский забег, говорят в его штабе. Именно поэтому утвержденный формат – это собрание сторонников президента, а не съезд, объясняют источники РБК-Украина в его команде.

"Условно говоря, брендирование мероприятия – "команда Порошенко идет на выборы", на котором он заявит о своем выдвижении, а его сторонники поприветствуют и поддержат его в этом. Это будет символическим фактом поддержки", - рассказал изданию один из источников в близком кругу главы государства.

Стратегия и тактика

Промо-ролики и обильная наружная реклама со слоганом "Армія. Мова. Віра", появившиеся еще в августе, не оставляли места для сомнений в том, что Петр Порошенко включится в борьбу за президентский пост. Пока потенциальные кандидаты в президенты после новогодних праздников устраивали съезды и "штурмовали" ЦИК, Порошенко ездил по стране вместе с главой Православной церкви Украины Епифанием и почетным патриархом Филаретом, представляя гражданам томос об автокефалии.

В президентской команде отмечают, что не намерены эксплуатировать церковную тему непосредственно во время избирательной кампании. Завершить "томос-тур", как его уже назвали в соцсетях, в штабе планировали до выдвижения Порошенко кандидатом в президенты. "Мы рискуем получить обратный эффект, как только он вступает в статус кандидата, с выдвижением тему с томосом мы сворачиваем", - объясняет один из источников РБК-Украина в штабе Порошенко.

Как ранее писало РБК-Украина, по своему тактическому и смысловому наполнению стратегия кампании Порошенко "Армія. Мова. Віра" сводится к тому, чтобы, с одной стороны, максимально ассоциировать президента со всеми успехами страны, и, с другой - дистанцироваться его от неудач и негатива.

Риторика агитационной кампании Порошенко будет концентрироваться вокруг его достижений на должности, отсылок к тому, что уже сделано и что еще предстоит сделать. При этом, как поясняют в штабе, в этой риторике прочно закрепилась "прозападная и антироссийская повестка", что вполне сочетается с центральным мотивом кампании Порошенко – вступление в Евросоюз и НАТО.

"Как кандидат он будет говорить о необходимости вступления в ЕС и НАТО. Это будет ключевой месседж его кампании, – рассказывает один из собеседников в окружении Порошенко. – Логика такова: никто не верил, что мы получим безвизовый режим с ЕС, но мы это сделали; никто не верил, что мы получим объединенную автокефальную православную церковь, но мы это сделали; не было армии – мы ее построили. Теперь позиция – Порошенко поведет Украину в ЕС и НАТО".

В команде Порошенко рассчитывают на то, что, подняв тему о НАТО и ЕС, им удастся склонить в ряды своих потенциальных избирателей сторонников вступления Украины в Евросоюз и Альянс. По разным оценкам, за это выступает около 50-60% граждан. Поэтому, в первую очередь, работать будут именно с этой целевой аудиторией, добавляет источник.

Между тем, как стало известно РБК-Украина, 23 января в регионах развернули активную работу "полевые структуры" и "мобильные бригады" штаба Порошенко, которые начали сбор подписей в поддержку изменений в Конституцию по части вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Мы планируем собрать полтора-два миллиона подписей граждан до голосования за изменения в Конституцию о ЕС и НАТО, которое состоится в парламенте 7 февраля. Это те граждане, которые готовы подписаться под обращением к Верховной раде в поддержку голосования и предоставить свои контактные данные. Есть такой технологический инструмент как мобилизация симпатиков. Те, кто подпишутся, как мы полагаем – наши потенциальные симпатики и избиратели", – говорит источник издания в команде президента.

Еще в конце прошлого года, как писало РБК-Украина, технологи президента рассматривали сценарий, чтобы взять на работу около одного миллиона агитаторов. "Это такая специфическая технология, когда людей нанимают в качестве агитаторов и оплачивают их труд. Ну а как это называется на самом деле – всем понятно", - рассказывал нардеп, знакомый со стратегией президентского избирательного штаба. Правда, в окружении Порошенко эту идею называли абсурдной, уверяя, что за несколько месяцев до выборов практически невозможно установить даже примерное количество недостающих голосов. Впрочем, сразу несколько источников издания в правящей коалиции говорят о том, что такая технология все же будет применяться.

Еще одним из важных элементов стратегии кампании Порошенко станет тема децентрализации. Развивать ее в штабе собираются за счет тактической программы "совет регионов". Как уже рассказывало РБК-Украина, ее главная идея – отождествить президента с рейтинговыми мэрами и успехами децентрализации в больших городах Украины. Эта программа предусматривает множество региональных поездок Порошенко, в которых президент вместе с мэрами выходит к людям, отчитываясь о том, что сделано и что будет сделано для городов их общими усилиями, в том числе благодаря децентрализации.

"Совет регионов" мы будем реализовывать в 80 городах Украины, по факту, в это число входят все большие города – Винница, Чернигов, Киев, Днепр, Харьков, Одесса и прочие", – уточнил один из штабистов Порошенко.

Еще одна из тактических программ стратегии, выстраиваемой штабом Петра Порошенко – "ближе к людям" – предполагает ряд менее официальных и более спонтанных встреч с избирателями на местах, говорит источник в команде президента. В основе этой программы, как разъясняет один из членов президентской команды – технология максимального количества рукопожатий: количество голосов равно количеству рукопожатий с избирателями во время встреч.

Вспомогательную роль для предвыборной кампании Порошенко может сыграть монетизация жилищных субсидий в денежной форме, которую украинцы начнут получать с марта – буквально накануне выборов. Как пояснял РБК-Украина министр социальной политики Андрей Рева, история с субсидиями – это политическое решение. Официальная версия, для чего это делается – мотивация людей к энергоэффективности. Оппоненты президента, в свою очередь, называют это популярным решением под выборы.

Впрочем, как утверждает один из источников в президентском окружении, этот шаг вряд ли увенчается успехом. "Пока неизвестно, успеем ли начать выплату субсидий, поскольку там очень много юридических проблем", - сказал собеседник, не став вдаваться в подробности.

Друзья и союзники

Руководить предвыборной кампанией Петра Порошенко будет первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. В этом смысле несколько странно выглядит то, что избирательный штаб возглавил не глава АП Игорь Райнин, а его первый заместитель. Правда, предыдущей президентской кампанией также руководил Ковальчук. Такое распределение штабных полномочий подняло наружу разногласия между членами команды Порошенко. И, в конечном счете, вышло так, что Райнин совсем не участвует в штабной работе.

Отстраненность Райнина прослеживается и по вертикали АП. К примеру, с ноября прошлого года аппаратные совещания, которые до этого ежедневно собирал в своем кабинете Райнин, перекочевали в кабинет Ковальчука, рассказал один из собеседников в окружении Порошенко.

Еще один источник в президентской команде добавил, что рабочие отношения между Порошенко и Райниным изрядно ухудшились в последнее время, но проблемы не столь глобальные и как такового конфликта между президентом и главой АП нет. Одной из причин того, что Райнин отошел на второй план для президента, может быть излишняя нерешительность и недостаточная исполнительность главы АП, считают собеседники.

"Он не возглавил штаб, и ввиду этого оказался за пределами многих процессов. Разумеется, со стороны Райнина есть недовольство. Он не видит реальной ситуации в штабе и никак на нее не влияет, он не влияет ни на что в части выборов", - поясняет один из источников РБК-Украина. Президент им недоволен, продолжил собеседник, однако до выборов увольнять его уж точно никто не будет.

Сумятицу для президентской команды представляет и неясность со стороны мэра Киева Виталий Кличко, который все еще остается формальным главой партии "БПП-Солидарность". Его многочисленные борды, заполонившие улицы столицы, дали повод для разговоров о том, что Кличко планирует реанимировать свою партию "УДАР" и уйти в самостоятельное политическое плавание, вплоть до баллотирования в президенты на мартовских выборах.

Но в президентском окружении уверяют, что Кличко не станет участвовать в выборах. Однако будет ли он оказывать публичную поддержку Порошенко в ходе избирательной гонки – вопрос открытый.

"Кличко сейчас дергают со всех сторон, ведь его демарш накануне выборов может подкосить наши шансы и распылить наши голоса", – отмечает источник издания на Банковой. По его словам, переговоры с Кличко продолжаются, потому в АП не оставляют надежды на то, что в итоге киевский градоначальник поддержит Порошенко, в идеале – еще перед первым туром выборов.

В противовес этому у Порошенко и его окружения наладились отношения с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Оттепель наступила еще перед новым годом, говорят члены президентской команды. "Мы поддержали Гройсмана при голосовании за бюджет. Ему, к счастью, удалось избежать дефолта, чем он очень доволен. Ведь с МВФ он бы не договорился без участия президента, у президента прямой диалог с Лагард", – уверяет один из членов президентской команды.

Как уточнил собеседник, предварительно стороны договорились, что в случае победы Порошенко они единой командой пойдут на парламентские выборы. Что же касается сохранения премьерского кресла, то таких гарантий Гройсман пока не получил.

Наряду с поддержкой премьера, в штабе Порошенко рассчитывают и на поддержку со стороны лидеров "Народного фронта" Арсения Яценюка, спикера парламента Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова. В то же время лояльности от министра внутренних дел Арсена Авакова – одной из влиятельных фигур в НФ – в президентской команде особо не ожидают. "Да, Аваков отчасти подыгрывает Тимошенко по вертикали полиции, но нам он мешать не будет", - рассуждает один из штабистов Порошенко.

Спутать Порошенко планы на выборы может фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, если ввяжется в президентскую гонку или поддержит кого-то из кандидатов. На минувшей неделе певец, говоря о своих политических перспективах, дал достаточно двусмысленный ответ: "Я в игре. Вы скоро узнаете больше".

Два источника РБК-Украина в окружении главы государства сообщили, что Вакарчук может выступить в поддержку Порошенко в ходе президентской кампании. По словам собеседников, соответствующие переговоры с певцом уже ведутся. Но в пресс-службе Вакарчука заявили, что "эта информация не соответствует действительности". Впрочем, источники издания настаивают, что такие переговоры имеют место, но взамен Вакарчук выдвигает ряд условий, причем нематериального характера. По мнению одного из собеседников, вероятность того, что он в итоге поддержит Порошенко, пока невелика. Но другой источник из окружения главы государства такое развитие событий, напротив, оценивает как "очень реальное".