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Молния попала в жилой дом в Броварах

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Бровары, Суббота 08 июля 2023 02:18
Молния попала в жилой дом в Броварах Фото: в Броварах молния попала в дом (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В Киевской области, в городе Бровары, молния попала в частный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Telegram.

В результате удара молнии произошел пожар в частном доме, расположенном по улице Пластунская.

"В настоящее время возгорание помещения локализовано. К счастью, пострадавших нет", - отмечают в полиции.

Молния попала в жилой дом в Броварах

Непогода в Украине

В Киеве, 7 июля, в результате дождей затопило подвалы. Спасатели освободили из подтопленных помещений шесть человек. Для этого пришлось срезать решетки и откачивать воду.

Также, в Прикарпатье из-за непогоды затопило сотни домохозяйств. В результате эвакуировали 45 человек, из них 11 детей.

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