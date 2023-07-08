ua ru
Сб, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блискавка влучила у житловий будинок в Броварах

Новость на русском →
Бровари, Субота 08 липня 2023 02:18
Блискавка влучила у житловий будинок в Броварах Фото: у Броварах блискавка влучила в будинок (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

У Київській області, в місті Бровари блискавка влучила у приватний житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Telegram.

Внаслідок удару блискавки сталася пожежа у приватному будинку, який розташований по вулиці Пластунська.

"Наразі займання приміщення локалізовано. На щастя, потерпілих немає", - зазначають у поліції.

Блискавка влучила у житловий будинок в Броварах

Негода в Україні

У Києві, 7 липня, внаслідок дощів затопило підвали. Рятувальники визволили з підтоплених приміщень шість людей. Для цього довелося зрізати грати та відкачувати воду.

Також, на Прикарпатті через негоду затопило сотні дворогосподарств. Внаслідок цього евакуювали 45 осіб, з них 11 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Бровари полиция Погода
NEWS
Касетні боєприпаси і не тільки. США оголосили новий військовий пакет для України
Касетні боєприпаси і не тільки. США оголосили новий військовий пакет для України
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі