На Прикарпатье из-за ливня подтопило села: проводится эвакуация

На Прикарпатье в результате непогоды в некоторых населенных пунктах поднялся уровень воды. Сейчас проводится эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

На данный момент известно, что на Прикарпатье было спасено 8 человек, еще 45 человек были эвакуированы, из них 11 детей.

Фото: на Прикарпатье залило несколько деревень (t.me/mvs_ukraine)

Установлено, что в результате грозового дождя, поднятия уровня воды в местных ручьях произошло подтопление 600 домохозяйств, подвальных помещений, открытых территорий и местных дорог, а именно:

Коломыйский район – с. Мышин, с. Большой Вербеж и с. Большой Ключей, около 340 домохозяйств.

с. Мышин, с. Большой Вербеж и с. Большой Ключей, около 340 домохозяйств. Калушский район – г. Калуш, подтоплено около 30 домохозяйств.

г. Калуш, подтоплено около 30 домохозяйств. Косовский район – пгт. Яблонов, с. Стопчат, с. Уторопы, с. Люча, подтоплено около 80 домохозяйств.

пгт. Яблонов, с. Стопчат, с. Уторопы, с. Люча, подтоплено около 80 домохозяйств. Надворняский район – с. Стримба, с. Гвоздь; пгт Делятин, пгт. Ланчин, подтоплено около 150 домохозяйств.

Напомним, спасатели рассказали, что делать во время наводнений и паводков.

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