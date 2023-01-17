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Блинкен совершит визит в Китай в начале февраля: обсудит войну РФ в Украине

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Вашингтон, Вторник 17 января 2023 02:13
Блинкен совершит визит в Китай в начале февраля: обсудит войну РФ в Украине Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым обсудит, в том числе войну РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что встреча будет продолжением переговоров между Китаем и США, начатых в рамках саммита G20 в Индонезии.

Цинь Ган недавно получил новую должность в китайском правительстве. До этого он работал послом в США.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен во время визита в Китай будет говорить о войне РФ против Украины.

По его словам, США надеются, что Китай не будет оказывать содействие усилиям Москвы и не будет предоставлять помощь РФ в безопасности или в обходе санкций.

"Война России против Украины была на повестке дня задолго до ее начала. Угроза российской агрессии была на повестке дня до 24 февраля, когда государственный секретарь Блинкен говорил со своим китайским коллегой", - сказал Прайс.

Напомним, 2 января Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

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