Блинкен на встрече с Санду выразил обеспокоенность планами России по перевороту в Молдове

Он заверил, что США решительно поддерживают Молдову.

"Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства. Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий", - добавил он.

Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

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