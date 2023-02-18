Блінкен на зустрічі з Санду висловив стурбованість планами Росії щодо перевороту в Молдові

Він запевнив, що США рішуче підтримують Молдову.

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду. Ми рішуче підтримуємо Молдову у питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль", - додав він.

Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку у подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Згодом президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

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