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Блінкен на зустрічі з Санду висловив стурбованість планами Росії щодо перевороту в Молдові

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США "глибоко стурбовані" зусиллями Росії щодо дестабілізації уряду Молдови.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Він запевнив, що США рішуче підтримують Молдову.

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду. Ми рішуче підтримуємо Молдову у питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль", - додав він.

Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку у подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Згодом президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в її країні.

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МолдоваЕнтоні Блінкен