Блинкен на встрече с Санду выразил обеспокоенность планами России по перевороту в Молдове
США "глубоко обеспокоены" усилиями России по дестабилизации правительства Молдовы.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Он заверил, что США решительно поддерживают Молдову.
"Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства. Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий", - добавил он.
Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.
Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.
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