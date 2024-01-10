Блинкен призвал Израиль не вредить гражданскому населению в Секторе Газа

Отмечается, что секретарь подтвердил поддержку США права Израиля не допустить повторения террористических атак 7 октября и подчеркнул важность избежания дальнейшего вреда гражданскому населению и защиты гражданской инфраструктуры в Газе.

Во время пресс-конференции во вторник, 9 января, Блинкен сообщил о "слишком больших" жертвах среди жителей Газы, особенно среди детей.

Он также призвал Израиль поддержать усилия ООН по восстановлению сектора и нового координатора по гуманитарным вопросам в Газе Сигрид Кааг: "Она имеет полную поддержку со стороны Америки, она должна иметь поддержку и со стороны Израиля", сообщает The Times of Israel.

Блинкен и Нетаньяху обсудили "текущие усилия, направленные на освобождение всех оставшихся заложников, и важность увеличения объемов гуманитарной помощи, поступающей к гражданскому населению в Газе".

Израиль усилит военные операции

В то же время министр обороны Йоав Галант во время встречи с Блинкеном заявил, что Израиль усилит свои операции в районе Хан-Юнис на юге Газы, пока не будут найдены лидеры ХАМАСа и не будут освобождены израильские заложники.

Глава Минобороны Израиля проинформировал Блинкена о развитии событий в войне и отметил "изменения в тактике ведения боевых действий" на севере Газы, где военные уменьшили интенсивность боевых действий после того, как получили оперативный контроль над территорией.

Министр обороны также попросил Блинкена усилить давление на Иран, чтобы предотвратить эскалацию на других театрах военных действий.

По его словам, главным приоритетом Израиля сейчас является возвращение жителей на север страны, где усилились бои с "Хезболой", что вызывает опасения более широкой вспышки пожара.

В то же время ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир более открыто выступил против давления США, обратившись в своем твите на английском языке к Блинкену, заявив: "Сейчас не время разговаривать с ХАМАСом мягко, настало время применить большую дубинку".

Визит госсекретаря США на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправился с семидневным визитом на Ближний Восток для переговоров с лидерами стран региона. В ходе поездки он посещает Израиль, Западный берег, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет, а также Турцию и Грецию.

Это уже четвертый визит шефа американской дипломатии с 7 октября 2023 года - начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Секторе Газа.

Во время визита в Катар 7 января, Блинкен заявил, что следует сделать все возможное, чтобы не допустить расширения военного конфликта в Секторе Газа на весь регион Ближнего Востока.

Тем временем армия Израиля (ЦАХАЛ) вскоре перейдет к новому этапу операции по уничтожению боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

В понедельник, 8 января, израильская армия сообщила о ликвидации в Сирии представителя ХАМАСа, ответственного за ракетные обстрелы северных районов Израиля.

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