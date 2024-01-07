Страны Ближнего Востока должны предотвратить бесконечный цикл насилия, - Блинкен

Необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить расширения военного конфликта в Секторе Газа на весь регион Ближнего Востока. Нельзя допустить бесконечный цикл насилия.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что лидеры стран Ближнего Востока должны использовать все механизмы, чтобы предотвратить "бесконечный цикл насилия".

"США активно работают над недопущением расширения этого конфликта (Израиля с ХАМАС. - ред.). Это станет темой всех встреч и дискуссий с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни. Мы будем искать решения, к которым они могут прибегнуть, чтобы использовать свое влияние и усилия, и не допустить распространения этого конфликта", - отметил Блинкен.

Он также добавил, что во время встреч, лидеры будут искать способы максимальной защиты гражданских людей, предоставления им максимальной гуманитарной помощи, а также механизмы освобождения заложников в Секторе Газа.

"Большинство людей в регионе стремятся восстановить безопасность и не допустить эскалации конфликтов во всех странах региона. Это одно будущее. Другое будущее - это вечный цикл насилия. Мы видим репетицию ужасных событий и опасности для жизни, а также нарастание конфликтов между людьми в регионе. Этого не хочет никто", - подытожил госсекретарь США.

Визит Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 января отправился с семидневным визитом на Ближний Восток для переговоров с лидерами стран региона. В ходе поездки он посетит Израиль, Западный берег, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, а также Турцию и Грецию.

Это уже четвертый визит шефа американской дипломатии с 7 октября 2023 года - начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Секторе Газа.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу 155 мм артиллерийских снарядов и оборудования для Израиля без рассмотрения Конгрессом.

Кроме того, США подтвердили отправку в Израиль двух систем "Железный купол", которые защитят страну от ракетных ударов боевиков ХАМАС.

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