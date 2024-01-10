Блінкен закликав Ізраїль не шкодити цивільному населенню в Секторі Газа

Зазначається, що секретар підтвердив підтримку США права Ізраїлю не допустити повторення терористичних атак 7 жовтня та підкреслив важливість уникнення подальшої шкоди цивільному населенню і захисту цивільної інфраструктури в Газі.

Під час прес-конференції у вівторок, 9 січня, Блінкен повідомив про "занадто великі" жертви серед мешканців Гази, особливо серед дітей.

Він також закликав Ізраїль підтримати зусилля ООН з відновлення сектора і нового координатора з гуманітарних питань в Газі Сігрід Кааг: "Вона має повну підтримку з боку Америки, вона повинна мати підтримку і з боку Ізраїлю", повідомляє The Times of Israel.

Блінкен і Нетаньягу обговорили "поточні зусилля, спрямовані на звільнення всіх заручників, що залишилися, і важливість збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до цивільного населення в Газі".

Ізраїль посилить військові операції

Водночас міністр оборони Йоав Галант під час зустрічі з Блінкеном заявив, що Ізраїль посилить свої операції в районі Хан-Юніс на півдні Гази, доки не будуть знайдені лідери ХАМАСу та не будуть звільнені ізраїльські заручники.

Очільник Міноборони Ізраїлю поінформував Блінкена про розвиток подій у війні та відзначив "зміни у тактиці ведення бойових дій" на півночі Гази, де військові зменшили інтенсивність бойових дій після того, як отримали оперативний контроль над територією.

Міністр оборони також попросив Блінкена посилити тиск на Іран, щоб запобігти ескалації на інших театрах військових дій.

За його словами, головним пріоритетом Ізраїлю наразі є повернення жителів на північ країни, де посилилися бої з "Хезболою", що викликає побоювання ширшого спалаху пожежі.

Водночас ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір більш відкрито виступив проти тиску США, звернувшись у своєму твіті англійською мовою до Блінкена, заявивши: "Зараз не час розмовляти з ХАМАСом м'яко, настав час застосувати велику палицю".

Візит держсекретаря США на Близький Схід

Держсекретар США Ентоні Блінкен 4 січня відправився з семиденним візитом на Близький Схід для переговорів з лідерами країн регіону. Під час поїздки він відвідує Ізраїль, Західний берег, Йорданію, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію та Єгипет, а також Туреччину і Грецію.

Це вже четвертий візит шефа американської дипломатії з 7 жовтня 2023 року - початку війни між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС у Секторі Газа.

Під час візиту до Катару 7 січня, Блінкен заявив, що слід зробити усе можливе, щоб не допустити розширення воєнного конфлікту у Секторі Газа на весь регіон Близького Сходу.

Тим часом армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) невдовзі перейде до нового етапу операції зі знищення бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

У понеділок, 8 січня, ізраїльська армія повідомила про ліквідацію в Сирії представника ХАМАСу, що відповідальний за ракетні обстріли північних районів Ізраїлю.

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