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Блінкен на зустрічі з Лавровим закличе Росію відвести війська від кордону з Україною

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Рига, Середа 01 грудня 2021 17:37
Блінкен на зустрічі з Лавровим закличе Росію відвести війська від кордону з Україною Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закличе Москву відвести війська від кордону з Україною. Глава Держдепартаменту також має намір вимагати від Росії відновити режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як заявив Блінкен, мінські угоди - це дипломатичний шлях вирішення конфлікту в Україні, однак вони не виконуються, оскільки Росія не виконує своїх обіцянок.

"Ми (США - ред.) закликаємо Росію слідувати цьому шляху. Відвести військових від кордону. Відновити режим припинення вогню, який був встановлений в липні 2020 року. Зупинити дестабілізуючі і провокаційні дії", - сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що має намір донести ці заклики Сергію Лаврову в ході зустрічі, яка запланована на завтра, 2 грудня.

Нагадаємо, завтра у Швеції Блінкен зустрінеться з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити підтримку України на тлі загроз з боку Росії.

Зазначимо, за даними української розвідки Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

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