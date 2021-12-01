Блінкен на зустрічі з Лавровим закличе Росію відвести війська від кордону з Україною
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закличе Москву відвести війська від кордону з Україною. Глава Держдепартаменту також має намір вимагати від Росії відновити режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Як заявив Блінкен, мінські угоди - це дипломатичний шлях вирішення конфлікту в Україні, однак вони не виконуються, оскільки Росія не виконує своїх обіцянок.
"Ми (США - ред.) закликаємо Росію слідувати цьому шляху. Відвести військових від кордону. Відновити режим припинення вогню, який був встановлений в липні 2020 року. Зупинити дестабілізуючі і провокаційні дії", - сказав Блінкен.
Держсекретар додав, що має намір донести ці заклики Сергію Лаврову в ході зустрічі, яка запланована на завтра, 2 грудня.
Нагадаємо, завтра у Швеції Блінкен зустрінеться з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити підтримку України на тлі загроз з боку Росії.
Зазначимо, за даними української розвідки Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.