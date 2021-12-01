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Блинкен на встрече с Лавровым призовет Россию отвести войска от границы с Украиной

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Рига, Среда 01 декабря 2021 17:37
Блинкен на встрече с Лавровым призовет Россию отвести войска от границы с Украиной Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призовет Москву отвести войска от границы с Украиной. Глава Госдепартамента также намерен потребовать от России восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как заявил Блинкен, минские соглашения - это дипломатический путь разрешения конфликта в Украине, однако они не выполняются, поскольку Россия не выполняет своих обещаний.

"Мы (США - ред.) призываем Россию следовать этому пути. Отвести военных от границы. Восстановить режим прекращения огня, который был установлен в июле 2020 года. Остановить дестабилизирующие и провокационные действия", - сказал Блинкен.

Госсекретарь добавил, что намерен донести эти призывы Сергею Лаврову в ходе встречи, которая запланирована на завтра, 2 декабря.

Напомним, завтра в Швеции Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить поддержку Украины на фоне угроз со стороны России.

Отметим, по данным украинской разведки Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января - начале февраля.

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