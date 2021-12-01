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Кулеба завтра зустрінеться з держсекретарем США Блінкеном: обговорять підтримку України

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Рига, Середа 01 грудня 2021 16:37
Кулеба завтра зустрінеться з держсекретарем США Блінкеном: обговорять підтримку України Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 2 грудня, у Швеції зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорять підтримку України на тлі загроз з боку Росії.

Про це на пресконференції в Ризі повідомив Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра будемо у Швеції, там запланована зустріч з держсекретарем США. Ми не тільки звіримо свою інформацію про наміри Росії, але також і обговоримо три треки підтримки України", - сказав Кулеба.

Блінкен в ході властної пресконференції підтвердив зустріч з главою МЗС України 2 грудня. Держсекретар також повідомив, що в цей же день розраховує провести переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, 1 грудня у Ризі відбулася зустріч глав МЗС країн НАТО. За її підсумками генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив про необхідність уникнути ескалації на кордоні України та Росії.

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Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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