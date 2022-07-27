Блінкен вперше з початку вторгнення РФ поговорить з Лавровим, але не про Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував свою першу з початку вторгнення в Україну телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Головною темою переговорів стануть затримання кількох американців в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Блінкен заявив, що США розробили план обміну двох засуджених в Росії громадян США - Пола Уілана, затриманого за підозрою в шпигунстві, і зірку жіночої Національної баскетбольної ліги Бріттні Грайнер, ув'язненої за зберігання наркотиків.

Грайнер і Уілана мають намір обміняти на продавця зброї Віктора Бута, який відбуває 25-річний термін в США за підтримку тероризму.

Саме цей план буде головною темою розмови Блінкена і Лаврова, який відбудеться в "найближчі дні".

При цьому, за інформацією Axios, сторони також хочуть обговорити угоду про "зернові коридори", яка була узгоджена між Туреччиною, ООН, Росією і Україною.