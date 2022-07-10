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Блінкен відмовився говорити з РФ до завершення війни, але не всі в США це підтримують, - WP

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Неділя 10 липня 2022 16:05
Блінкен відмовився говорити з РФ до завершення війни, але не всі в США це підтримують, - WP Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Голова Держдепу США Ентоні Блінкен відмовляється вести діалог з РФ до закінчення війни. Деякі американські екс-дипломати не погоджуються з такою позицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Відзначається, що діючі американські чиновники, в тому числі Блінкен, відмовляються від діалогу з країною-агресором, оскільки Франція, Туреччина та Ізраїль вже спробували вести переговори, але ці наміри провалилися. Крім того, РФ, за словами глави Держдепу, не готова до "змістовної дипломатії".

"Ряд інших країн вступали в контакт з Росією в останні місяці і всі вони повідомили про одне і те ж: ніяких ознак, що Росія готова брати участь в дипломатії", - заявив Блінкен.

У WP підкреслюють, що таку думку підтримують не всі ветерани дипломатії США і називають такі порівняння зустрічей російських чиновників з представниками союзників недоречними.

"Якщо США не присутні, в очах Росії це не серйозна розмова. І не дивно, адже США надають більшу частину допомоги Україні, вони грають роль лідера західної коаліції", - сказав колишній член адміністрації Барака Обами Джеремі Шапіро.

При цьому Шапіро зазначив, що "переговори з друзями і ворогами є головним завданням держсекретаря". На його думку, навіть переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який має невеликий вплив на політику країни-агресора, можуть принести користь.

"Це вірно, що Лавров не приймає рішень. Але він провідник, що відображає позицію Кремля. Ніхто не зустрічається з Лавровим, щоб укласти угоду. Але якщо потрібно зрозуміти, що думають росіяни або передати послання Путіну, тоді він саме той, хто потрібен", - підкреслив Шапіро.

У той же час, колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту Том Шеннон назвав переговори з країною-агресором у виниклій кризі першочерговими.

"Перший крок - це відкриття каналів комунікації, через які можна зрозуміти, чого хоче ворог", - заявив Шеннон.

Варто зауважити, що Блінкен не провів жодної розмови з високопосадовцями РФ з початку вторгнення в Україну. При цьому він відмовився від діалогу з Лавровим під час саміту G20, коли глава МЗС РФ був з ним в одній кімнаті.

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