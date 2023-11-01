Блинкен впервые встретился с новым спикером Палаты представителей США: говорили об Украине
Госсектерат США Энтони Блинкен провел первую встречу с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, во время которой говорил с ним о поддержке Украины и Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что это была ознобная встреча.
"Он говорил с ним о ряде вопросов, прежде всего о запросе президента с дополнительной помощью для поддержки Украины и поддержки Израиля, а также поставках гуманитарной помощи в Газу и другие районы", - отметил представитель ведомства.
Кроме того, по его словам, Блинкен обсудил с Джонсоном последние дипломатические усилия в регионе Ближнего Востока и первоочередные цели по освобождению заложников, эвакуации американских граждан и предотвращению расширения конфликта.
Помощь США Украине и Израилю
Напомним, что сейчас в Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.
Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.
Сам Блинкен говорил, что считает необходимым обеспечить дальнейшую поддержку Украины и Израиля в одном пакете, поскольку эти войны связаны между собой.
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