Прокуратура предъявила обвинения 15 россиянам, которые держали людей в подвале школы в Ягодном

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военнослужащих. Их подозревают в жестоком обращении с людьми.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"Местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вооруженные российские военные в начале марта 2022 года в оккупированном селе Ягодное лишили свободы и насильственно удерживали в подвале школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

Напомним, что село Ягодное Черниговской области около месяца находилось под российской оккупацией и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

Добавим, что через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .