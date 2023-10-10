Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни, - Госдеп

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приедет в Израиль уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера.
"Я хотел бы сообщить, что в ближайшие дни Блинкен отправится в Израиль", - отметил Миллер.
По его словам, госсекретарь планирует обсудить с израильскими партнерами ситуацию на месте и то, как США могут продолжать оказывать наилучшую поддержку в борьбе с террористами из ХАМАС.
Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали атаковать мирное население. В результате их атак за четыре дня погибло более тысячи человек.
В ответ Израиль начал бить по боевикам на территории сектора Газа. При этом военным ЦАХАЛ удалось отбить территории, которые находились под контролем террористов.
Согласно информации СМИ, Израиль уже запросил военную помощь у США, в том числе системы противовоздушной обороны.
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