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Из-за нападения ХАМАС на Израиль погибло уже более тысячи человек

Израиль, Вторник 10 октября 2023 18:21
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Из-за нападения ХАМАС на Израиль погибло уже более тысячи человек Иллюстративное фото: из-за нападения ХАМАС на Израиль погибло уже более тысячи человек (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль превысило 1000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы собираемся перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любую другую группировку, которая находится в Газе", - заявил бригадный генерал Дан Гольдфус.

Он добавил, что Израилю придется изменить реальность изнутри Сектора Газа, чтобы предотвратить повторение подобного.

По данным Министерства здравоохранения Газы, количество палестинцев, погибших в ответ на действия Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Впоследствии Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАСа.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Впрочем, обе стороны продолжают атаку. Так, недавно ХАМАС выпустил шквал ракет по израильскому Ашкелону.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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