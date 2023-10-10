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Блінкен відвідає Ізраїль найближчими днями, - Держдеп

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Державного департаменту США Метью Міллера.

"Я хотів би повідомити, що найближчими днями Блінкен вирушить до Ізраїлю", - зазначив Міллер.

За його словами, держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали атакувати мирне населення. Внаслідок їх атак за чотири дні загинуло понад тисячу людей.

У відповідь Ізраїль почав бити по бойовиках на території сектору Газа. При цьому військовим ЦАХАЛу вдалося відбити території, які перебували під контролем терористів.

Згідно з інформацією ЗМІ, Ізраїль вже запросив військову допомогу США, у тому числі системи протиповітряної оборони.

 

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ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльПалестинаЕнтоні БлінкенСектор Газа