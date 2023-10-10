Блінкен відвідає Ізраїль найближчими днями, - Держдеп

"Я хотів би повідомити, що найближчими днями Блінкен вирушить до Ізраїлю", - зазначив Міллер.

За його словами, держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали атакувати мирне населення. Внаслідок їх атак за чотири дні загинуло понад тисячу людей.

У відповідь Ізраїль почав бити по бойовиках на території сектору Газа. При цьому військовим ЦАХАЛу вдалося відбити території, які перебували під контролем терористів.

Згідно з інформацією ЗМІ, Ізраїль вже запросив військову допомогу США, у тому числі системи протиповітряної оборони.