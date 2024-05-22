Украина будет принимать собственные решения: Блинкен об использовании оружия США для ударов по РФ

Претензия к администрации Белого дома

Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что россияне выстраивают всю свою артиллерию и ракеты прямо через границу с Украиной, которые затем используют для атак на украинцев.

"Однако ваша администрация и Джейк Салливан ограничили использование оружия, чтобы Украина не могла защитить себя и открыть ответный огонь по России", - сказал он.

При этом он пояснил, что администрация Белого дома не позволяет использовать ATACMS или ракеты из установок HIMARS для атак по территории РФ. Он провел параллель с тем, что администрация Белого дома пытается проводить подобную политику с Израилем и ограничивать ему поставки оружия. Он спросил у Блинкена, изменят ли в Белом доме политику, чтобы Украина могла сражаться не со "связанной за спиной одной рукой".

Позиция госсекретаря

Блинкен заявил, что США за последние два года объединили 50 стран, чтобы они пришли на защиту Украины и предоставили ей оружие, необходимое для защиты и отражения российской агрессии.

"Когда дело доходит до разрешения и одобрения атак за пределами Украины, мы этого не делали, но Украине придется принимать свои собственные решения, и я хочу убедиться, что она получит оборудование, необходимое ей для эффективной защиты", - добавил госсекретарь.

Что ответили Блинкену

Маккол заявил, что Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи и не вводил ограничений на ее использование.

"Это Джейк Салливан и ваша администрация ввели ограничения на это оружие, и я говорил с ними. Они не могут добиться победы с теми ограничениями, которые вы, а не Конгресс, наложили на них. И я надеюсь, что вы вернете это советнику по национальной безопасности и Совету национальной безопасности и измените это политическое решение, которое очень опасно и вредно для украинского народа", - заявил руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам.