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Блинкен отложит визит в Китай после инцидента с воздушным шаром, - ABC News

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Энтони Блинкен переносит свой визит в Китай. Причиной этому является инцидент с китайским воздушным шаром, который обнаружили в американском воздушном пространстве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом ABC News рассказал неназванный чиновник.

По его словам, Блинкен не хочет "раздувать скандал", отменяя свой визит, но также и не желает, чтобы воздушный шар стал главной темой его обсуждений с китайскими чиновниками.

Стоит заметить, что визит Блинкена в Пекин планировался на следующей неделе.

Напомним, ранее стало известно, что американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар, который мог принадлежать Китаю.

Позже Министерство иностранных дел КНР заявило, что воздушный шар действительно прилетел из Китая, но его не использовали для разведки.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайЭнтони Блинкен