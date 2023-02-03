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Блінкен відкладе візит до Китаю після інциденту з повітряною кулею, - ABC News

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Ентоні Блінкен переносить свій візит до Китаю. Причиною цього є інцидент із китайською повітряною кулею, яку виявили в американському повітряному просторі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це ABC News розповів неназваний чиновник.

За його словами, Блінкен не хоче "роздмухувати скандал", скасовуючи свій візит, але також і не бажає, щоб повітряна куля стала головною темою його обговорень з китайськими чиновниками.

Варто зауважити, що візит Блінкена до Пекіна планувався наступного тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю, яка могла належати Китаю.

Пізніше Міністерство закордонних справ КНР заявило, що повітряна куля дійсно прилетіла з Китаю, але її не використовували для розвідки.

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Сполучені Штати АмерикиКитайЕнтоні Блінкен