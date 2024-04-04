Блинкен: Украина добивается прогресса на многих фронтах, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Украина достигает прогресса на многих фронтах, в частности в сфере безопасности и обороны, а также борьбы с коррупцией. Это свидетельствует о выполнении рекомендаций союзников для приближения к стандартам НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время брифинга.
"В последние месяцы Украина достигла значительного прогресса, оттеснив российский флот в Черном море, открыв пути для транспортировки зерна по миру", - сказал Блинкен.
Он отметил, что Украина привлекает все больше частных инвестиций и мужественно удерживает позиции на поле боя. Также страна добивается прогресса в сферах управления и безопасности, увеличения потенциала для антикоррупционных учреждений и усиления прозрачности и подотчетности оказанной военной помощи.
Госсекретарь США подчеркнул, что это была одна из фокусов внимания встречи министров стран НАТО в Брюсселе.
"Я думаю, этот прогресс свидетельствует о том, что Украина воспринимает наши рекомендации, рекомендации всех союзников и серьезно выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать высоким стандартам НАТО", - отметил Блинкен.
Он также в очередной раз подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО.
"Сейчас наша цель - создать мост к полноправному членству, предложив дополнительную поддержку и лучшее взаимодействие в условиях, когда Украина проводит реформы, необходимые для присоединения к Альянсу", - добавил госсекретарь США.
30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
В конце ноября 2023 года Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.
Украина на пути к максимальному приближению согласно стандартам НАТО. Сейчас наше государство находится в относительно лучшем политическом положении, чем некоторые страны-члены, уже принятые в Альянс. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.