Блинкен: Украина добивается прогресса на многих фронтах, чтобы соответствовать стандартам НАТО

"В последние месяцы Украина достигла значительного прогресса, оттеснив российский флот в Черном море, открыв пути для транспортировки зерна по миру", - сказал Блинкен.

Он отметил, что Украина привлекает все больше частных инвестиций и мужественно удерживает позиции на поле боя. Также страна добивается прогресса в сферах управления и безопасности, увеличения потенциала для антикоррупционных учреждений и усиления прозрачности и подотчетности оказанной военной помощи.

Госсекретарь США подчеркнул, что это была одна из фокусов внимания встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

"Я думаю, этот прогресс свидетельствует о том, что Украина воспринимает наши рекомендации, рекомендации всех союзников и серьезно выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать высоким стандартам НАТО", - отметил Блинкен.

Он также в очередной раз подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО.

"Сейчас наша цель - создать мост к полноправному членству, предложив дополнительную поддержку и лучшее взаимодействие в условиях, когда Украина проводит реформы, необходимые для присоединения к Альянсу", - добавил госсекретарь США.