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Блинкен: Украина добивается прогресса на многих фронтах, чтобы соответствовать стандартам НАТО

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина достигает прогресса на многих фронтах, в частности в сфере безопасности и обороны, а также борьбы с коррупцией. Это свидетельствует о выполнении рекомендаций союзников для приближения к стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время брифинга.

"В последние месяцы Украина достигла значительного прогресса, оттеснив российский флот в Черном море, открыв пути для транспортировки зерна по миру", - сказал Блинкен.

Он отметил, что Украина привлекает все больше частных инвестиций и мужественно удерживает позиции на поле боя. Также страна добивается прогресса в сферах управления и безопасности, увеличения потенциала для антикоррупционных учреждений и усиления прозрачности и подотчетности оказанной военной помощи.

Госсекретарь США подчеркнул, что это была одна из фокусов внимания встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

"Я думаю, этот прогресс свидетельствует о том, что Украина воспринимает наши рекомендации, рекомендации всех союзников и серьезно выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать высоким стандартам НАТО", - отметил Блинкен.

Он также в очередной раз подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО.

"Сейчас наша цель - создать мост к полноправному членству, предложив дополнительную поддержку и лучшее взаимодействие в условиях, когда Украина проводит реформы, необходимые для присоединения к Альянсу", - добавил госсекретарь США.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

В конце ноября 2023 года Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.

Украина на пути к максимальному приближению согласно стандартам НАТО. Сейчас наше государство находится в относительно лучшем политическом положении, чем некоторые страны-члены, уже принятые в Альянс. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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НАТОЭнтони Блинкен