Стандарты НАТО: какие критерии для новых членов и отвечает ли им Украина
Украина на пути к максимальному приближению согласно стандартам НАТО. Сейчас наше государство находится в относительно лучшем политическом положении, чем некоторые страны-члены, уже принятые в Альянс.
Об этом рассказал глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в материале РБК-Украина "Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе".
Так, на сайте Госдепа США указаны правила, по которым новые члены должны соответствовать указанным минимальным критериям, а именно:
- должны поддерживать демократию, включая терпимость к разнообразию;
- должны развивать рыночную экономику;
- вооруженные силы должны находиться под контролем;
- должны быть хорошими соседями и уважать суверенитет других стран;
- должны работать над совместимостью с силами НАТО.
Комментируя вопрос, отвечает ли критериям наше государство, Егор Чернев отметил, что Украина на пути к максимальному приближению этих стандартов.
В то же время он отметил, что в любом случае все опирается на политическое решение членов Альянса .
По словам Чернева, некоторые из них были приняты в худшем политическом и экономическом положении, чем Украина сейчас. И уже после вступления их подтягивали к внутренним стандартам.
"Нам точно есть куда совершенствоваться, но это точно не должно быть причиной затягивания решений по членству в НАТО. Пока среди стран-участниц консенсуса нет", - рассказал он.
Следует отметить, что критерии являются важными, но не определяющим фактором. Действующие члены взвешивают, усилится ли блок после присоединения нового участника и лишь затем дают приглашение, требующее единогласного одобрения.
Путь Украины в НАТО
30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
В конце ноября 2023 года Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.
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