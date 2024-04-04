Блінкен: Україна досягає прогресу на багатьох фронтах, щоб відповідати стандартам НАТО

Україна досягає прогресу на багатьох фронтах, зокрема у сфері безпеки й оборони, а також боротьби з корупцією. Це свідчить про виконання рекомендацій союзників для наближення до стандартів НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час брифінгу.
"Впродовж останніх місяців Україна досягла значного прогресу, відтіснивши російський флот в Чорному морі, відкривши шляхи для транспортування зерна по світу", - сказав Блінкен.
Він зазначив, що Україна залучає дедалі більше приватних інвестицій та мужньо тримає позиції на полі бою. Також країна досягає прогресу у сферах врядування та безпеки, збільшення потенціалу для антикорупційних установ та посилення прозорості й підзвітності щодо наданої військової допомоги.
Держсекретар США наголосив, що це було одним із фокусів уваги зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.
"Я думаю, цей прогрес свідчить про те, що Україна сприймає наші рекомендації, рекомендації всіх союзників, та серйозно виконує важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО", - зазначив Блінкен.
Він також вкотре наголосив, що майбутнє України - в НАТО.
"Зараз наша мета - створити міст до повноправного членства, запропонувавши додаткову підтримку та кращу взаємодію в умовах, коли Україна проводить реформи, необхідні для приєднання до Альянсу", - додав держсекретар США.
30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.
В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.
Україна на шляху до максимального наближення згідно зі стандартами НАТО. Наразі наша держава знаходиться у відносно кращому політичному стані, ніж деякі країни-члени, яких вже прийняли в Альянс. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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