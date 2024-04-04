Блінкен: Україна досягає прогресу на багатьох фронтах, щоб відповідати стандартам НАТО

"Впродовж останніх місяців Україна досягла значного прогресу, відтіснивши російський флот в Чорному морі, відкривши шляхи для транспортування зерна по світу", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що Україна залучає дедалі більше приватних інвестицій та мужньо тримає позиції на полі бою. Також країна досягає прогресу у сферах врядування та безпеки, збільшення потенціалу для антикорупційних установ та посилення прозорості й підзвітності щодо наданої військової допомоги.

Держсекретар США наголосив, що це було одним із фокусів уваги зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

"Я думаю, цей прогрес свідчить про те, що Україна сприймає наші рекомендації, рекомендації всіх союзників, та серйозно виконує важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО", - зазначив Блінкен.

Він також вкотре наголосив, що майбутнє України - в НАТО.

"Зараз наша мета - створити міст до повноправного членства, запропонувавши додаткову підтримку та кращу взаємодію в умовах, коли Україна проводить реформи, необхідні для приєднання до Альянсу", - додав держсекретар США.