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Стали відомі подробиці візиту Блінкена в Україну

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 30 квітня 2021 19:12
Стали відомі подробиці візиту Блінкена в Україну Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Лера Полищук

Під час візиту в Україну Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проведе ряд зустрічей. Зокрема, він зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Про це РБК-Україна розповіли в посольстві США в Україні.

Зазначимо, що під час візиту Блінкен також проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністрів закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зокрема, чиновники обговорять агресію Росії проти України.

Очікується, що Блінкен відзначить прогрес у боротьбі з корупцією в Україні, яка є ключем до інтеграції в НАТО.

Сьогодні Держдепартамент США підтвердив інформацію, що Ентоні Блінкен відвідає Україну з робочим візитом.

Раніше Блінкен назвав умову співпраці з Росією. Це стане можливо, якщо РФ не буде загострювати відносини.

Крім того, Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

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