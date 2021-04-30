Стали відомі подробиці візиту Блінкена в Україну

Під час візиту в Україну Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проведе ряд зустрічей. Зокрема, він зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Про це РБК-Україна розповіли в посольстві США в Україні.

Зазначимо, що під час візиту Блінкен також проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським, міністрів закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зокрема, чиновники обговорять агресію Росії проти України.

Очікується, що Блінкен відзначить прогрес у боротьбі з корупцією в Україні, яка є ключем до інтеграції в НАТО.