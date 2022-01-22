Блінкен в Україні, звернення Зеленського та суд у справі Порошенка: головне за тиждень

Цього тижня Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, а президент Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ. Суд залишив без арешту підозрюваного у держзраді Петра Порошенка. Курс долара збільшився до річного максимуму. Дію COVID-сертифікатів скоротили, а програму "єПідтримка" розширили.
Докладно про головні події тижня – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Державний секретар США провів зустрічі з президентом та міністром закордонних справ України 19 січня. Ентоні Блінкен запевнив Володимира Зеленського, що у разі нападу РФ НАТО посилить свою військову присутність у прифронтових країнах. А якщо Росія продовжить ескалацію, у відповідь Штати та союзники завдадуть непоправної шкоди її економіці.
За заявою Блінкена, американська сторона збільшить оборонну допомогу Україні. Також держсекретар США висловив сподівання, що РФ зможе дотримуватися дипломатичного шляху у вирішенні конфлікту, але водночас існує небезпека вторгнення в Україну у дуже короткі терміни.
Після візиту до України Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Блінкен заявив, що перехід кордону України буде розцінений як нове вторгнення, і США жорстко відповідатимуть на будь-яку агресію Росії. У свою чергу глава російського МЗС зазначив, що Росія нібито ніколи не загрожувала українському народові.
У своєму зверненні 19 січня президент заявив, що інформація про можливий напад Росії не є новиною, оскільки вторгнення військ РФ до України почалося ще 8 років тому.
Володимир Зеленський закликав українців не панікувати, не накручувати себе та бути впевненими у своїй армії, а партнерів України – бути дієвими, і не на словах.
Також глава держави заявив, що Україна не хоче війни, але завжди має бути до неї готова. Тому оборонні можливості нашої країни постійно збільшуються.
Підозрюваний у держзраді Петро Порошенко повернувся до України 17 січня. Того ж дня екс-президент взяв участь у засіданні Печерського суду про запобіжний захід йому у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.
Прокуратура вимагала арешту з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист наполягав на численних порушеннях у матеріалах справи.
Засідання тривало близько 11 годин, весь цей час на вулиці проходили акції на підтримку політика. Після багатогодинного перебування судді у нарадчій кімнаті вердикт так і не було оголошено, засідання перенесли.
19 січня суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон. На це генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що рішення суду оскаржать, оскільки фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження волі.
Цього тижня курс долара в Україні досяг річного максимуму. Нацбанк встановив офіційний курс на 19 січня 2022 на рівні 28,41 гривень за долар. Протягом дня курс на міжбанку піднімався до 28,50 грн/долар. Вище курс був лише 5 січня 2021 року – 28,431 гривень за долар.
У НБУ пояснили різке падіння гривні двома факторами - геополітичним та сезонним. "Агресивно" купували валюту нерезиденти, які продали українські ОВДП та виходили з країни під впливом геополітичної ситуації. А сезонний сплеск на валюту пов'язаний із великими бюджетними видатками у грудні минулого року.
Кабмін скоротив термін дії сертифікатів вакцинації з 365 до 270 днів. Після отримання бустерної дози COVID-вакцини сертифікат також діятиме 9 місяців.
Рішення було ухвалено на тлі того, що країни Євросоюзу почали скорочувати дію своїх документів про отримання щеплення від коронавірусу. Крім того, в Україні розпочалася вакцинація третьою дозою, через що виникла потреба переглянути порядок формування сертифікатів.
Уряд розширив програму "єПідтримка", додавши ще одну сферу – лікарські препарати. Проте витратити "ковідну тисячу" на ліки зможуть лише українці віком від 60 років. Така можливість з'явиться з 24 січня.
Банки перевірятимуть вік громадян під час здійснення ними оплати з картки "єПідтримка". Придбати можна буде як препарати за рецептом лікаря, так і безрецептурні ліки.
Також Кабмін розглядає розширення програми "єПідтримка" для дітей 14-17 років. Передбачається, що неповнолітні українці зможуть сплатити за проживання в гуртожитку, харчування у навчальних закладах, книги, канцелярське приладдя, спортивні товари, додаткове складання ЗНО. Повний перелік сфер визначать упродовж 10 днів.
Наразі 1 тисячу гривень за повний курс вакцинації можна витратити на кінотеатри, театри, покупки у книгарнях, абонементи до спортзалу, а також квитки на залізничні та авіарейси всередині країни.
Кабінет міністрів планує запровадити держрегулювання цін на пшеничний хліб на період карантину. Продавці не зможуть встановлювати націнку на хліб понад 10%, а його виробники матимуть можливість купувати газ на пільгових умовах. Таке рішення можуть ухвалити наступного тижня.
Згідно з проектом постанови, пшеничний хліб включать до переліку соціально значущих товарів, стосовно яких запроваджено обмеження роздрібної націнки - не вище 10%.
Також у документі зазначено, що виробники пшеничного хліба зможуть купувати газ на біржі, який приватні виробники мають продавати за собівартістю плюс 24%.
Нагадаємо, через стрімке зростання цін на продукти уряд запровадив державне регулювання цін до кінця карантину. Раніше до списку внесли 30 основних продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі хліб пшенично-житній та батон.