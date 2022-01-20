ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У НБУ пояснили різке падіння курсу гривні на початку 2022 року

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 січня 2022 14:42
У НБУ пояснили різке падіння курсу гривні на початку 2022 року Фото: Курс долара на початку 2022 року зріс через геополітику та сезонність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переважання попиту на валюту на початку 2022 року було викликано двома факторами. Перший геополітичний, другий - сезонний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ситуація на валютному ринку була турбулентною. Я б не використовував слова "паніка". Наклалися два фактори: перший - це геополітика, другий це те, що в січні у нас завжди кожного року сезонний сплеск на валюту, пов'язаний з великими бюджетними витратами в грудні минулого року", - сказав він.

Як зазначив Лупін, в грудні Мінфін витратив 76 млрд гривень, частина цих коштів через деякий час пішла на валютний ринок.

"Оці два фактори пояснюють зростання попиту на валютному ринку в січні", - додав він.

Водночас голова НБУ Кирило Шевченко повідомив, що НБУ бачив "агресивну" купівлю валюти лише з боку нерезидентів, які продали українські ОВДП та виходили з країни під впливом геополітичних факторів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 330,70 млн доларів.

Максимуму на міжбанку курс досяг 18 січня, коли він піднявся до рівня 28,50 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом