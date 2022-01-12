Кабмін запровадив державне регулювання цін на продукти: список
Фото: Кабмін обмежував для роздрібної торгівлі надбавку на деякі продукти (www.kmu.gov.ua)
Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 12 січня, яке транслювалося в Youtube.
Згідно з документом, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, обмеження стосується таки продуктів:
- цукор-пісок,
- борошно пшеничне вищого ґатунку,
- макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку),
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці),
- олія соняшникова,
- яйця курячі категорії С1,
- птиця (тушка куряча)
- масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на хліб та батон. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.