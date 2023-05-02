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Блинкен: США известно, что Украина готовит наступление в следующие недели

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенным Штатам Америки известно, что Украина готовит наступление в следующие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит "Голос Америки".

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели", - говорится в заявлении.

Блинкен призвал смотреть, что будет дальше. По его словам, успех на поле боя - лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

Также госсекретарь США пояснил, что планы России уже потерпели поражение. Таким образом, он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик.

Напомним, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что основной задачей украинских военных во время контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

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