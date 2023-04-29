Зеленский о контрнаступлении: нам удастся отразить силы России и вернуть Крым

Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Yle.

В то же время, он отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок сбоя западными партнерами.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что российские войска с каждым днем ​​теряют мотивацию.

"Они (россияне - ред.) боятся нас, а также последствий, если они отступят", - говорит президент.

В свою очередь глава государства не стал разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Но, как отмечает Yle, согласно предварительным заявлениям ряда человек, он запланирован на конец весны или начало лета.

Напомним, как ранее заявил глава Минобороны Алексей Резников, в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

Добавим, ранее в интервью РБК-Украина заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что начало решающей битвы между Украиной и РФ близится, но когда именно она будет - это тайна.

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