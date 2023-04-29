ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о контрнаступлении: нам удастся отразить силы России и вернуть Крым

Новина українською →
Киев, Суббота 29 апреля 2023 09:53
Зеленский о контрнаступлении: нам удастся отразить силы России и вернуть Крым Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина планирует контрнаступление и верит, что во время него ей удастся отразить силы России, а также вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Yle.

В то же время, он отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения поставок сбоя западными партнерами.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что российские войска с каждым днем ​​теряют мотивацию.

"Они (россияне - ред.) боятся нас, а также последствий, если они отступят", - говорит президент.

В свою очередь глава государства не стал разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Но, как отмечает Yle, согласно предварительным заявлениям ряда человек, он запланирован на конец весны или начало лета.

Напомним, как ранее заявил глава Минобороны Алексей Резников, в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

Добавим, ранее в интервью РБК-Украина заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что начало решающей битвы между Украиной и РФ близится, но когда именно она будет - это тайна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Крим
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием