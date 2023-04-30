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Буданов рассказал, когда украинцам ждать результаты контрнаступления

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 17:28
Буданов рассказал, когда украинцам ждать результаты контрнаступления Фото: глава ГУР оценил возможность обмена пленными с Россией в формате всех на всех (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что основной задачей украинских военных во время контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его заявление в интервью американскому телеканалу PBS.

"В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты", - сказал он.

Кроме того, Буданов согласился с оценками официальных лиц США относительно того, что Украина сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Напомним, Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина подходит к решающему сражению, однако ее детали являются тайной.

Также он отметил, что Россия скапливает ракеты для срыва наступления Украины.

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