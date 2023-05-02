Блінкен: США відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні

Сполученим Штатам Америки відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, яке приводить " Голос Америки ".

Також держсекретар США пояснив, що плани Росії вже зазнали поразки. Таким чином він відповів на питання, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут.

Блінкен закликав дивитись, що буде далі. За його словами, успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир.

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Кримський півострів під свій контроль.

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