Меркель обговорила з Байденом "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з президентом США Джо Байденом в рамках саміту G7. Сторони порушили тему реалізації проєкту "Північний потік-2" і наслідки від цього для України.

Меркель сказала, що коротко обговорила з Байденом тему"Північного потоку-2".

Вона згадала про "хороші, конструктивні обговорення", які ведуться з США з цього приводу.

"Для нас обох життєво важливо, щоб Україна і далі була партнером по транзиту природного газу", - зазначила Меркель.

Меркель також згадала про свій запланований візит до Байдена у Вашингтон, який намічений на 15 липня. В ході зустрічі сторони більш детально обговорять питання "Північного потоку-2".

"У нас скоро буде можливість поговорити один з одним довше", - сказала Меркель.

Також вона зазначила, що поговорила з президентом США і його майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка повинна відбутися в Женеві 16 червня. Також сторони обмінялися думками щодо саміту НАТО і обговорили питання щодо Афганістану.