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Меркель обговорила з Байденом "Північний потік-2"

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Німеччина, Субота 12 червня 2021 18:26
Меркель обговорила з Байденом "Північний потік-2" Фото: Меркель зустрілася з Байденом (twitter.com/RegSprecher)
Автор: Наталья Скороход

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з президентом США Джо Байденом в рамках саміту G7. Сторони порушили тему реалізації проєкту "Північний потік-2" і наслідки від цього для України.

Про це повідомляти stern.de.

Меркель сказала, що коротко обговорила з Байденом тему"Північного потоку-2".

Вона згадала про "хороші, конструктивні обговорення", які ведуться з США з цього приводу.

"Для нас обох життєво важливо, щоб Україна і далі була партнером по транзиту природного газу", - зазначила Меркель.

Меркель також згадала про свій запланований візит до Байдена у Вашингтон, який намічений на 15 липня. В ході зустрічі сторони більш детально обговорять питання "Північного потоку-2".

"У нас скоро буде можливість поговорити один з одним довше", - сказала Меркель.

Також вона зазначила, що поговорила з президентом США і його майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, яка повинна відбутися в Женеві 16 червня. Також сторони обмінялися думками щодо саміту НАТО і обговорили питання щодо Афганістану.

Нагадаємо, про наслідки реалізації проєкту "Північний потік-2" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Меркель планує поїздку в США, де зустрітися з Байденом. Це підтвердили в Білому домі.

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