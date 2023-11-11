Блинкен раскритиковал военную кампанию Израиля в Газе из-за большого количества жертв

"Слишком много палестинцев было убито, слишком много пострадало за последние недели. Мы хотим сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение им вреда и увеличить помощь, которую они получают", - сказал Блинкен.

Утверждается, что официальные лица администрации президента США усиливают давление на Израиль по поводу ведения военной кампании в Секторе Газа против ХАМАС. Глава госдепа отметил, что нужно сделать гораздо больше как для защиты мирных жителей, так и для оказания им гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что Иерусалим согласился временно прекратить военные действия в некоторых районах северной Газы для предоставления возможности палестинским гражданам покинуть этот район.

Джо Байден поприветствовал это решение и заявил, что сосредоточится на увеличении помощи для облегчения страданий населения Газы.

Операция Израиля в секторе Газа

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная операция на Сектор Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора.