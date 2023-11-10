Байден отреагировал на расширение гуманитарных пауз в Газе

Израиль расширит гуманитарные паузы в Газе. Президент США Джо Байден отреагировал на это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Байден приветствует решение Израиля формализовать и продлить гуманитарные паузы в боевых действиях в секторе Газа.

"Эти паузы помогут перевести мирных жителей в более безопасные районы вдали от активных боевых действий. Это шаг в правильном направлении", - написал Байден в социальной сети X (Twitter).

Американский президент заявил, что будет продолжать выступать за безопасность гражданского населения и сосредоточится на увеличении помощи для облегчения страданий населения Газы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль согласился временно прекратить военные действия в некоторых районах северной Газы. Это сделано для возможности палестинским гражданам покинуть этот район.

“Боевые действия против террористов ХАМАСА продолжаются, но в определенных местах в течение определенного периода в несколько часов. Мы хотим способствовать безопасному перемещению гражданских лиц из зоны боевых действий, и мы делаем это ”, - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху также повторяет, что Израиль не согласится на более долгосрочное прекращение огня, пока заложники не будут освобождены. По данным Израиля, ХАМАС удерживает около 240 заложников.

Израиль будет объявлять о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в разных районах северной Газы за три часа до их начала. Жители смогут воспользоваться этим временем, чтобы эвакуироваться на юг по коридорам Израиля или пополнить запасы продовольствия, медикаментов и другой помощи, - сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Сектора Газа и похищали не только военных, но и гражданских. Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи".

27 октября сухопутные войска Израиля расширили наземную деятельность. На днях Израиль продолжил углублять наземные операции в Секторе Газа и заявили, что ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы.