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Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі через велику кількість жертв

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільних осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують", - сказав Блінкен. 

Стверджується, що офіційні особи адміністрації президента США посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в Секторі Газа проти ХАМАС. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Джо Байден привітав це рішення і заявив, що зосередиться на збільшенні допомоги для полегшення страждань населення Гази.

Операція Ізраїлю в Секторі Газа

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали та викрадали не лише військових, а й цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектору Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну операцію на Сектор Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору.

 

 

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Ентоні БлінкенІзраїльХАМАС