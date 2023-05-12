США помогут Украине восполнить нехватку оружия, если это необходимо, - Блинкен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он подчеркнул, что Вашингтон сотрудничал с более чем 50 странами, чтобы создать коалицию для помощи Украине, и продолжает это делать.

"Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и с этой коалицией стран, чтобы убедиться, что они имеют поддержку. Если есть пробелы, если есть недостачи, они нам скажут, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить", - сказал Блинкен.

Госсекретарь также положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

" Разные страны будут делать разные вещи в зависимости от собственных возможностей, в зависимости от собственных технологий, в зависимости от того, что наиболее целесообразно. Таким образом мы предоставили некоторые уникальные вещи для Украины через этот процесс", - добавил он.

Напомним, вчера глава Минобороны Британии подтвердил, что его страна предоставила украинской армии ракету Storm Shadow.

Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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