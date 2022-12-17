Переговоры возможны, но не с нацистской Россией: Зеленский назвал условия

Переговоры с Россией возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Однако они должны быть на основе уважения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для французского телеканала LCI .

Он отметил, что сейчас нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.

"Все, что нас интересует, - это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с Россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией", - заявил Зеленский.

При этом он уверен, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира.

"Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он причинил Украине, миру, но в первую очередь своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться", - сказал Зеленский.

Напомним, что в последнее время в Кремле перешли к открытому шантажу по переговорам с Украиной, там требуют выполнить "требования Москвы" и якобы террористические ракетные атаки по мирным городам закончатся.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев равносильны призывам к капитуляции.

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