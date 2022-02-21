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Путін визнав "ЛДНР": реакція світу

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 21:48
Путін визнав "ЛДНР": реакція світу Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін оголосив про те, що Росія офіційно визнає незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". Світові лідери заявляють, що таке рішення порушує міжнародне право, а також суверенітет і територіальну цілісність України.

Детальніше про реакцію світових лідерів на визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією - в матеріалі РБК-Україна.

Лідери ЄС

Голова Європарламенту Шарль Мішель, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявили, що визнання ЛДНР є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод.

Великобританія

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що визнання ЛДНР порушує міжнародне право.

У свою чергу міністр закордонних справ Британії Ліз Трас заявила, що визнання "ЛДНР" демонструє кричущу зневагу до зобов'язань Росії щодо мінських угод. При цьому вона наголосила, що Британія не допустить, щоб порушення Росією своїх міжнародних зобов'язань залишилося безкарним.

"Цей крок є подальшою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України, сигналізує про припинення Мінського процесу і є порушенням Статуту ООН. Він демонструє рішення Росії вибрати шлях конфронтації замість діалогу", - написала вона.

Румунія

Президент Клаус Йоханніс заявив, що Румунія засуджує визнання Росією ЛДНР.

"Це кричуще порушення міжнародного права, яке має викликати найжорсткішу відповідь міжнародного співтовариства. Ми твердо підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність", - написав він.

Країни Балтії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландбергіс заявив, що рішення Росії визнати "ЛНР" і "ДНР" має бути зустрінуте санкціями.

Водночас МЗС Естонії закликав ввести санкції проти РФ за визнання "псевдореспублік".

Нагадаємо, сьогодні Путін офіційно визнав "ЛНР" і "ДНР".

Крім того, 21 лютого Путін провів засідання Радбезу РФ, на який виніс питання необхідності визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Члени Радбезу РФ підтримали ініціативу щодо "ЛДНР".

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