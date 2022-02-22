ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен: визнання "ЛНДР" вимагає швидкої і твердої відповіді США і союзників

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 22 лютого 2022 00:08
Блінкен: визнання "ЛНДР" вимагає швидкої і твердої відповіді США і союзників Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" вимагає рішучої відповіді. США працюють над наступними кроками разом з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Визнання Кремлем незалежності "ЛДНР" вимагає швидкої і твердої відповіді, і ми зробимо відповідні кроки в координації з партнерами", - заявив Блінкен.

Раніше в Білому домі заявили, що США були готові до визнання "ЛДНР" з боку Росії. Президент Джо Байден незабаром видасть указ, що забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування цих територій.

Нагадаємо, 21 лютого пройшло розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі з президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що буде прийнято рішення про визнання незалежності "ЛДНР".

Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін виступив зі зверненням до росіян. Після майже годинного монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок викликав негативну реакцію світових лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі