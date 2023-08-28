Блинкен поздравил Молдову с Днем независимости и поблагодарил за поддержку Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен поздравил Молдову с Днем независимости, который в этой стране ежегодно отмечают 27 августа, и поблагодарил Кишинев за поддержку Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

"От имени Соединенных Штатов Америки я тепло поздравляю Молдову и ее народ с 32-летием независимости от Советского Союза... Сегодня, 27 августа, мы чествуем Молдову и желаем всего наилучшего в наступающем здоровом и процветающем году. С Днем независимости", - говорится в заявлении американского чиновника.

Блинкен отметил, что Штаты ценят общую приверженность Молдовы "укреплению демократических институтов и судебных реформ, содействию экономическому росту, укреплению ее безопасности и содействию соблюдению прав человека".

Так, Вашингтон надеется на продолжение этого партнерства, в том числе посредством Стратегического диалога США и Молдовы, а также на поддержку страны на пути к интеграции в ЕС, сказал он.

"Мы также благодарны за непоколебимую поддержку Молдовой своего соседа, Украины, в преодолении последствий агрессивной войны, которую ведет Россия, и высоко оцениваем усилия молдавского народа по приему сотен тысяч беженцев", - подчеркнул Блинкен.

Поддержка Украины со стороны Молдовы

Недавно в августе президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев хочет помочь Украине с транзитом зерна. Так, отметила она, страна пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло украинской стороне.

Также Санду подчеркнула, что Молдова продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на угрозы со стороны РФ.

Ранее в Молдове заявили о наступлении определяющего момента, который определит будущее страны. При этом там считают, что РФ и дальше будет источником нестабильности для страны.

Также сообщалось, что недавно правительство Молдовы подготовило проект постановления о предоставлении очередной гуманитарной помощи Украине в связи с бедствием, вызванным уничтожением российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции.