Блинкен допустил, что РФ может пойти на фальшивый мир с Украиной для нового наступления

Россияне могут инициировать фальшивый мир с Украиной, если их нынешние планы провалятся. Таким образом они могут подготовиться к новому наступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена WSJ CEO Council Summit.
По его словам, война России против Украины почти наверняка закончится переговорами, но важно будет достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.
Блинкен считает, что такой сценарий возможен, если планы России заставить украинский народ опустить руки провалятся.
"Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я подразумеваю: о, давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем", - детализировал госсекретарь.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что власти России при помощи переговоров с Украиной хотят не мира, а сохранить украденное.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наша страна готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру.
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