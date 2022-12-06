Блінкен припустив, що РФ може піти на фальшивий мир з Україною для нового наступу

За його словами, війна Росії проти України скоріш за все закінчиться переговорами, але важливо буде досягти справедливого, а не фальшивого миру, до якого може вдатися країна-агресор.

Блінкен вважає, що такий сценарій можливий, якщо плани Росії змусити український народ опустити руки проваляться.

"Можна собі уявити, що росіяни спробують знайти вихід, який був би фальшивим виходом, під яким я маю на увазі: о, давайте припинимо вогонь, давайте просто заморозимо все на місці, отримаємо заморожений конфлікт, ніколи не вестимемо переговори про територію, яку вони захопили і продовжують утримувати; відпочинемо, переоснастимося, перегрупуємося, знову нападемо", - додав держсекретар.