Блинкен и Салливан летят на Ближний Восток из-за событий в Сирии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов и сайт Белого дома.

В США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается посетить Иорданию и Турцию, а советник США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует посетить Израиль, Катар и Египет в ближайшие дни.

В Акабе министр Блинкен обсудит ряд двусторонних вопросов во время встречи с высокопоставленными чиновниками Иордании и подчеркнет силу стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Иорданией и подчеркнет поддержку США стабильности соседей Сирии, включая Иорданию, в течение этого периода перехода.

А тем временем Салливан во время поездки в Израиль обсудит сразу несколько вопросов, однако ситуация в Сирии будет оставаться на первом месте.