Блинкен и Салливан летят на Ближний Восток из-за событий в Сирии
Высшие дипломаты США направляются на Ближний Восток. Их цель - помочь обеспечить плавный переход власти в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов и сайт Белого дома.
В США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен собирается посетить Иорданию и Турцию, а советник США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует посетить Израиль, Катар и Египет в ближайшие дни.
В Акабе министр Блинкен обсудит ряд двусторонних вопросов во время встречи с высокопоставленными чиновниками Иордании и подчеркнет силу стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Иорданией и подчеркнет поддержку США стабильности соседей Сирии, включая Иорданию, в течение этого периода перехода.
А тем временем Салливан во время поездки в Израиль обсудит сразу несколько вопросов, однако ситуация в Сирии будет оставаться на первом месте.
"Мы хотим убедиться, что стремления сирийского народа полностью удовлетворены. Они достаточно натерпелись за 14 лет. И мы будем очень, очень настойчиво работать, чтобы сделать это, в том числе через существующие процессы под руководством ООН. Но это должно быть - в конце концов, это должна быть эволюция под руководством Сирии к лучшему и более представительному управлению", - заявили в Белом доме.
Падение режима Асада в Сирии
Заметим, что на прошлой неделе диктатор Башар Асад бежал из Сирии после молниеносного наступления, возглавленного группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и его союзниками.
Детальнее о том, почему режим Асада развалился и что дальше будет с Сирией, - читайте в материале РБК-Украина.
Тем временем новое правительство Сирии призвало сирийских беженцев возвращаться домой.
Мы также показывали, что сегодня повстанцы сожгли гробницу отца свергнутого президента Асада.
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