Блінкен відповів Зеленському: ми попереджали Україну про рішення щодо "Північного потоку-2"

Про це Блінкен сказав на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США.

За його словами, Україна була попереджена про рішення США.

"Для протоколу: ми дійсно поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була", - заявив Блінкен.

З інтерв'ю Axios Зеленський дізнався, що Білий дім розглядав можливість запросити його у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".