Блінкен відповів Зеленському: ми попереджали Україну про рішення щодо "Північного потоку-2"
Державний секретар США Етоні Блінкен відреагував на здивування президента України Володимира Зеленського рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва "Північного потоку-2".
Про це Блінкен сказав на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США.
За його словами, Україна була попереджена про рішення США.
"Для протоколу: ми дійсно поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була", - заявив Блінкен.
З інтерв'ю Axios Зеленський дізнався, що Білий дім розглядав можливість запросити його у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва "Нафтогазу".
Раніше повідомлялось, що у Вашингтоні вивчають варіанти дій для підтримки України після запуску російського газопроводу.
Нагадаємо, напередодні Блінкен розповів, що США та Німеччина ведуть перемовини щодо можливих компенсацій Україні після запуску "Північного потоку". Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.
Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити "Північний потік-2".