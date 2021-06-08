США вивчають варіанти дій для підтримки України після добудови "Північного потоку-2"

Державний секретар США Етоні Блінкен відреагував на заяви Росії про майже завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" . У Вашингтоні вивчають варіанти дій для підтримки України після запуску російського газопроводу.

Про це держсекретар США сказав під час виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату.

"Реальність полягає в тому, що фізичне завершення (будівництва - ред.) газопроводу було фактично вирішеною справою. Питання на майбутнє зводиться до того, що є найбільш ефективними нашими діями, щоб підтримати інтереси України та інших причетних країн , а також наші власні інтереси", - сказав глава Держдепу США.

Нагадаємо, напередодні Блінкен розповів, що США та Німеччина ведуть перемовини щодо можливих компенсацій Україні після запуску "Північного потоку". Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити "Північний потік-2".

Крім того, російський президент Володимир Путін заявляв, що Росія має намір використовувати транзит через Україну і після запуску "Північного потоку-2", але він додав, що Росія не зобов'язана всіх годувати.